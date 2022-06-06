Паляниця.2.0. Пропаганда РФ видала новий фейк про "Азов"

Російських пропагандистів піймали на фейку про захисників "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські пропагандисти оприлюднили в Мережі нібито документацію полку "Азов", яка має ознаки підробки.

Про це повідомляє у Facebook Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

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"ЗМІ РФ опублікували "знайдену в Маріуполі документацію полку "Азов", де зазначено, що "місцеве населення налаштоване проросійськи у 70% випадків", а "бойовикам необхідно займати вогневі позиції в населених пунктах", проте документам присвоєно дивний гриф "секретно" замість українського – "таємно", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що окупанти не вперше припускаються подібних промахів. Знання української мови стало ключовим для розпізнавання "свій-чужий", як і у випадку зі знаменитим перевірочним словом "паляниця", яке виявилося не під силу росіянам.

Полоненим із "Азовсталі" погрожують трибуналом

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив російським ЗМІ, що готує "міжнародний трибунал" українським полоненим з "Азовсталі".

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Своєю чергою, як пояснив експерт з міжнародного права Гліб Богуш, "ДНР" не може організувати міжнародний трибунал, оскільки не є державою. Зараз, згідно з міжнародним правом, є дві конфліктуючі сторони – Україна та Росія. Тому всю відповідальність за те, що відбувається з українськими військовополоненими, несе РФ.

У "ДНР" немає мораторію на страту, тобто теоретично розстріли там можливі. Однак на це навіть Кремль навряд чи піде, бо вбивство полонених є військовим злочином, який у цьому випадку навіть доводити не доведеться.

Зазначимо, що кількість бійців, які вийшли з "Азовсталі", українською стороною офіційно досі не названо. За даними ж Міноборони Росії, у них у полоні опинилися близько 2000 українських військових. Важливий момент полягає в тому, що серед тих, хто вийшли з Азовсталі, далеко не всі бійці полку "Азов".

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За даними військових експертів, зважаючи на великі втрати, у полоні у росіян опинилося максимум 200-300 азовців. Інші полонені – переважно частини морпіхів і прикордонників, що об'єдналися з полком вже під час захисту Маріуполя.