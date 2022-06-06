Паляниця.2.0. Пропаганда РФ выдала новый фейк об "Азове"

Российских пропагандистов поймали на фейке о защитниках "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пропагандисты обнародовали в Сети якобы документацию полка "Азов", имеющую признаки подделки.

Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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"СМИ РФ опубликовали "найденную в Мариуполе документацию полка "Азов", где указано, что "местное население настроено пророссийски в 70% случаев", а "боевикам необходимо занимать огневые позиции в населенных пунктах", однако документам присвоен странный гриф "секретно" вместо украинского – "таємно", – говорится в сообщении.

Отметим, что оккупанты не впервые допускают подобные промахи. Знание украинского языка стало ключевым для распознавания "свой-чужой", как и в случае со знаменитым проверочным словом "паляниця", которое оказалось не под силу россиянам.

Пленным с "Азовстали" угрожают трибуналом

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".

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В свою очередь, как объяснил эксперт по международному праву Глеб Богуш, "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.

В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.

Отметим, что число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинской стороной официально до сих пор не названо. По данным же Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных. Важный момент заключается в том, что среди вышедших с "Азовстали" далеко не все бойцы полка "Азов".

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По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 азовцев. Остальные пленные – в основном части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.