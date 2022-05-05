Відбирають авто і малюють "Z": окупанти масово грабують українців

Російські військові відбирають в українців автомобілі та розмальовують символікою "Z" / Фото: Колаж: Сьогодні

На окупованих територіях України російські військові грабують людей, погрожуючи зброєю – відбирають автомобілі у населення та спецтранспорт у підприємств.

Про це повідомила в своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"У місті Енергодарі Запорізької області російські окупанти силоміць захопили два автокрани-підйомники та легковий автомобіль, що перебували на території автогосподарства Запорізької АЕС, та наразі використовують спецтранспорт ЗАЕС для встановлення білбордів у місті. Крім того, російськими військовими без будь-яких пояснень, але "аргументуючи" зброєю, вилучено автомобіль УАЗ-3163 034, державний номер АР 8969 ВЕ, який рухався з промислового майданчика ЗАЕС до транспортного цеху станції для проведення технічного огляду та дозаправки", – розповіла Денісова.

За її словами, у тимчасово окупованому Енергодарі та області окупанти "масово відбирають автомобілі у мирних мешканців для власних потреб та з поспіхом намальованою на них рашистською символікою "Z" пересуваються містом".

Також омбудсмен повідомила, що окупанти викрали чимало транспортних засобів у Київській та Чернігівській областях, а потім, відступаючи, вивезли їх до Білорусі.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час воєнного вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини.

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Звірства військових РФ шокують навіть прихильників "русского мира"

Служба безпеки України раніше оприлюднила перехоплену розмову мешканки Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком "ДНР". Жінка розповіла, як військові РФ тероризують мешканців окупованих територій.

"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у будинки, ґвалтують дітей та стріляють у ноги", – ридає жінка.

За її словами, російські військові "під'їжджають та запитують у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".