Від Києва до Лисичанська: найголовніше про атаки РФ 26 червня (фото, відео) – оновлено

РФ обстрілює території України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по Україні вночі та вранці 26 червня. Внаслідок цього вороги потрапили у житловий будинок Києва, а також є пошкодження у Харкові. На жаль, є жертви.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна.

Реклама

Київ

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. Про це повідомили у ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

За словами рятувальників, 7-річну дівчинку дістали з-під завалів та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам до Охматдиту. Її 38-річну маму рятувальники витягли з-під руїн будинку.

Як стало відомо, постраждалу дівчинку звати Євгенія. Її мама Катерина – громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж та народила дитину. За словами одного з джерел, паспорт Катерини знайшли на вулиці, посічений уламками. Батько сім'ї – 37-річний Олексій – загинув.

Реклама

Як заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, внаслідок обстрілу будинку у Шевченківському районі столиці поранено п'ятьох осіб.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

Реклама

У Києві після ранкового ракетного удару знову чути вибухи. У Мережі пишуть про запуск ракет з боку Білорусі. Також можливо, що працює ППО.

Небо у Києві зараз таке

Харків

У Немишлянському районі згоріли 2 гаражі, 9 машин, балкон квартири у 9-поверховому житловому будинку. Частково зруйновано одну з лікарень Медкомплексу на Салтівці. Жертв та постраждалих немає.

У Холодногірському районі зруйновано 2-поверховий житловий будинок, з-під завалів рятувальники витягли двох осіб.

Рятувальники розбирають завали у Харкові

Чернігівська та Сумська області

Вночі росіяни 7 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину.

Ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад на Чернігівщині і по населених пунктах Середино-Будської, Глухівської та Юнакіївської громад на Сумщині.

Внаслідок обстрілу пошкоджено одне з сільськогосподарських підприємств Семенівського району. Внаслідок вибухів на підприємстві сталася пожежа та пошкоджено сільгосптехніку.

Серед постраждалих 1 мешканець з прикордонних сіл Юнакіївської громади.

Черкаси

Вдень 26 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Було чути два вибухи. Інформація поки що уточнюється. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Друзі! Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!" – написав він.

Лисичанськ

Авіаудари завдано по Лисичанську, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів у будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми.

Росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ.

Окупанти обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Донецька область

15 ворожих ударів задокументувала поліція Донецької області за добу.

Окупанти обстріляли 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Первомайське та Маяки.

Є вбиті та поранені мирні жителі.

Ворог бив крилатими ракетами, реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", артилерією.

Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, дві школи, підприємство, електромережі.

Донецька область під обстрілами. Фото: Нацполіція

Дніпропетровська область

Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу.

У Зеленодольську двоє поранених – чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу.

У місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта.