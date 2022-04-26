Окупанти змушують українок шпигувати за ЗСУ, погрожуючи вбити їхніх дітей – Гайдай

Гайдай розповів, що окупанти погрожують українським жінкам / Колаж "Сьогодні"
У Рубіжному окупанти змушують жінок шпигувати за ЗСУ – розвідувати розташування військових. Якщо українки відмовляються, то окупанти погрожують розстріляти їхніх дітей.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Тривають позиційні бої у Рубіжному. ЗСУ успішно відбивають атаки ворога і не дають просунутися вглиб міста.
Через це військові РФ на окупованій частині змушують жінок розвідувати місцеперебування українських військових, загрожуючи розстрілом їхніх дітей, якщо українки відмовляться.
Ситуація в Луганській області
- 26 квітня російські окупанти 17 разів обстріляли мирне населення Луганської області. Українським військовим вдалося відбити шість атак ворога.
- На Великдень російські військові втретє влучили в нафтопереробний завод. Крім того, цього дня найбільше від російських військових постраждали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.
- У Гірській громаді Луганської області через обстріл окупантів перебито магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція.
- Авіаційні удари та артилерійські обстріли російських окупантів спричинили руйнування й пошкодження близько 25 багатоповерхових та приватних житлових будинків.
- Понад 100 мешканців Попасної Луганської області померли через російських військових. Окупанти контролюють майже половину міста. Тому евакуація мирних жителів дуже ускладнюється.
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