Окупанти змушують українок шпигувати за ЗСУ, погрожуючи вбити їхніх дітей – Гайдай

Гайдай розповів, що окупанти погрожують українським жінкам / Колаж "Сьогодні"

У Рубіжному окупанти змушують жінок шпигувати за ЗСУ – розвідувати розташування військових. Якщо українки відмовляються, то окупанти погрожують розстріляти їхніх дітей.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Тривають позиційні бої у Рубіжному. ЗСУ успішно відбивають атаки ворога і не дають просунутися вглиб міста.

Через це військові РФ на окупованій частині змушують жінок розвідувати місцеперебування українських військових, загрожуючи розстрілом їхніх дітей, якщо українки відмовляться.

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Ситуація в Луганській області

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