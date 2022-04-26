Оккупанты заставляют украинок шпионить за ВСУ, угрожая убить их детей – Гайдай

Гайдай рассказал, что оккупанты угрожают украинским женщинам / Коллаж "Сегодня"

В Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ – разведывать местонахождение военных. Если украинки отказываются, то оккупанты угрожают расстрелять их детей.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Продолжаются позиционные бои в Рубежном. ВСУ успешно отбивают атаки врага и не дают продвинуться вглубь города.

Из-за этого военные РФ на оккупированной части заставляют женщин разведывать местонахождение украинских военных, угрожая расстрелом их детей, если украинки откажутся.

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Ситуация в Луганской области

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