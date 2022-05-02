Окупанти взяли в полон водія евакуаційного автобуса із Попасної

Водій перестав виходити на зв'язок із 29 квітня / Колаж "Сьогодні"

Росіяни взяли в полон водія евакуаційного автобуса у Попасній Луганської області. Журналісти РФ записали із українцем пропагандистське інтерв'ю.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Що відомо

29 квітня окупанти обстріляли евакуаційний автобус у Попасній. На місці був один пошкоджений автобус без людей, проте зі слідами крові.

Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і по дорозі назад повинен був забрати людей, не знайшли. Зв'язку із водієм не було.

І ось сьогодні після двох діб пошуків український водій Михайло Панков знайшовся. Росіяни записали з чоловіком пропагандистське інтерв'ю та показали по центральному телеканалу РФ.

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"Окупанти змусили його говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, що ми кинули своїх на свавілля. Брехня, якою росіяни тільки й живуть. Убивають, брешуть і знищують" , – йдеться у повідомленні.

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Окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси

Російські окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області 29 квітня.

"Ми евакуювали з Попасної 31 особу. Охочих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту і потрапили під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв'язки з людьми, які перебували в транспортному засобі та тими, хто організовував евакуацію, немає", – повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.

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