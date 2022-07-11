Окупанти взяли в полон українського правозахисника Буткевича (відео)

Правозахисник Буткевич потрапив у полон до росіян/Фото: скриншот, колаж: "Сьогодні"
Український правозахисник Максим Буткевич, який наразі служить в ЗСУ, потрапив у полон до російських окупантів.
Про це повідомляють прокремлівські "РИА-Новости".
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У червні російські ЗМІ заявили, що взяли в полон Буткевича. Тоді пропаганда стверджувала, що нібито українські військові, в тому числі і Буткевич, "здалися в полон під Горським".
Видання Zmina пише, що батькам Буткевича офіційно повідомило про полон керівництво роти, в якій він служить. Однак мати Буткевича сказала, що дізналася про долю сина з відео, опублікованого наприкінці червня, і відтоді Буткевич з нею не зв’язувався. Питанням визволенням Буткевича займається Обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених. Жодної інформації щодо сина мати досі не отримала — на всі запити їй відповідають, що "справа опрацьовується".
Зазначимо, що Максим Буткевич — український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio. Він пішов до ЗСУ в березні 2022 року.
Де утримують полонених командирів "Азова"?
Командирів "Азова", що потрапили в полон у Маріуполі, утримують на території РФ. Однак вони не в СІЗО "Лефортово" у Москві, а на іншому спецоб'єкті.
Йдеться про Дениса Прокопенка ("Редіса") та його заступника Святослава Паламаря ("Волину").
"Вони доставлені на один зі спецоб'єктів. Джерело також спростувало повідомлення ЗМІ про те, що вони нібито перебувають у СІЗО "Лефортово", – повідомляє російський Telegram-канал.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що дружина захисника "Азовсталі" заявила про смертельну загрозу для полонених бійців. Також ми писали, що звільнені з полону українці отримають виплати від держави.