Окупанти підірвали ракетою свою ж техніку – Арестович про новий інцидент у Чорнобаївці

У Чорнобаївці російські загарбники знову зазнали втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

У вже легендарному через регулярні поразки російських окупантів аеропорту у Чорнобаївці на Херсонщині ворог знову зазнав втрат. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у ніч на 22 березня російські війська з району аеродрому почали обстрілювати Миколаїв системами залпового вогню "Смерч".

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"У відповідь ми їм трохи насипали. Загалом полякали, але в районі 01:30 потрапили чітко до боєкомплекту "Смерчу" і детонацією пошкодило або знищило решту пускових установок", – розповів Арестович.

Він також додав, що вдень, 22 березня, російські військові здійснили пуск ракети ППО.

"Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа. Коротше, Чорнобаївка 7,5", – написав Арестович.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що збройні сили України у Херсонській області завдали восьмий удар російськими військовими, які утримують аеропорт у Чорнобаївці.

Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн, – запевняє Володимир Зеленський. Селище на Херсонщині стало темою номер один для мемів. 7 разів українські військові завдали удару по окупантах, які щоразу показували свою бездарність.

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Також сайт "Сьогодні показував 7 найсмішніших мемів про Чорнобаївку, яка отримала нове історичне значення.