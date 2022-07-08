Окупанти в Новій Каховці втратили склад боєприпасів

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На Херсонщині йде послідовне знищення ворога в тилу. Зокрема, там підірвали російський склад боєприпасів. Про це та інші події в регіоні розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у своєму Facebook.

"Вчора була чергова серія Чорнобаївки, де було розбито скупчення військової техніки. Сьогодні вранці був потужний вибух у Новій Каховці, було детонування. Тобто склади, які вони мають далеко від лінії фронту, вони думають, що там безпечний тил. Але ми бачимо влучення у склади боєприпасів, і це стає певною традицією. Знищуючи запаси "орків", я думаю, ми вже можемо переходити до наступальних дій", — повідомив він.

Він уточнив, що це вже втретє, коли у Новій Каховці знищують склади окупантів. Вони навіть хотіли перебазувати свої склади до Каховки, але перегрупували їх в інше місце, і сьогодні по них влучили.

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Хлань додав, що там же, за попередньою інформацією, вчора було вбито зрадника, колишнього поліцейського Сергія Томка, який погодився на співпрацю з окупантами.

Ситуація на Херсонщині

Голова Олешківської об'єднаної територіальної громади Євген Рищук звернувся до місцевих жителів із закликом триматися якнайдалі від об'єктів, де розташована техніка та особовий склад ЗС РФ, щоб не бути живим щитом для окупантів.

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Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти бояться не лише Збройних сил України, а й навіть мирних мешканців. Тому регіоном вони пересуваються з охороною і на броньованих машинах. Також загарбники ходять у бронежилетах.

Народному депутату, ексчлену фракції "Слуга народу" Олексію Ковальову, який співпрацює з окупантами на Херсонщині, повідомлено про підозру у державній зраді та підсобництві державі-агресору.