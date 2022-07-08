Оккупанты в Новой Каховке лишились склада боеприпасов

Хлань рассказал о взрывах в Новой Каховке / Фото: скриншот

В Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу. В частности, там взорвали российский склад боеприпасов. Об этом и других событиях в регионе рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в своем Facebook.

"Вчера была очередная серия Чернобаевки, где были разбиты скопления военной техники. Сегодня утром был мощный взрыв в Новой Каховке, было детонирование. То есть склады, которые они располагают вдали от линии фронта, они думают, что там безопасный тыл. Но мы видим меткие попадания в склады боеприпасов, и это становится определенной традицией. Уничтожая запасы "орков", я думаю, мы уже можем переходить к наступательным действиям", — сообщил он.

Он уточнил, что это уже третий раз, когда в Новой Каховке уничтожают склады оккупантов. Они даже хотели перебазировать свои склады в Каховку, но перегруппировали их в другое место, и сегодня в них попали.

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Хлань добавил, что там же, по предварительной информации, вчера был убит предатель, бывший полицейский Сергей Томко, согласившийся на сотрудничество с оккупантами.

Ситуация в Херсонской области

Глава Олешковской объединенной территориальной громады Евгений Рыщук обратился к местным жителям с призывом держаться как можно дальше от объектов, где расположена техника и личный состав ВС РФ, чтобы не быть живым щитом для оккупантов.

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Напомним, в Херсонской области российские оккупанты боятся не только Вооруженных сил Украины, но и даже мирных жителей. Поэтому по региону они передвигаются с охраной и на бронированных машинах. Также захватчики ходят в бронежилетах.

Народному депутату, экс-члену фракции "Слуга народа" Алексею Ковалеву, который сотрудничает с оккупантами в Херсонской области, сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.