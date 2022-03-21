Окупанти в Херсоні стріляли в мирних мітингувальників, є постраждалі (відео)

У Херсоні на мітингу окупанти відкрили вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"
У Херсоні російські окупанти відкрили вогонь по мирних жителях, які 21 березня вийшли на мітинг проти окупації.
Відповідне відео опублікували в соціальних мережах.
Українці, що мітингували на майдані Свободи, вийшли назустріч окупантам, продовжуючи кричати "Додому!".
З боку російських окупантів у натовп полетів предмет, схожий на гранату. Стався вибух. Одразу після цього люди масово почали тікати від російських військових, тоді окупанти відкрили вогонь у спину беззбройних херсонців.
Перший заступник голови – керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські військові застосували проти мирних українців світлошумові гранати. Є потерпілі.
"Мирний мітинг у Херсоні сьогодні спробували розігнати силовим способом. Канонада у повітря, газ, світлозвукові гранати. Як мінімум одна людина була викрадена орками, є постраждалі. Найважчий випадок – у пенсіонера сильно пошкоджено ногу, втратив багато крові. Потерпілому одразу наклали джгут, викликали швидку, яка приїхала буквально за кілька хвилин, доставили до лікарні", – сказав він.
Ситуація у Херсоні та області
- Збройні сили України 15 березня знищили техніку російських військових, яку окупанти стягнули на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном.
- У Херсонській області російські військові розстріляли в автомобілі цілу родину. Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте в самому місті російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.
- У Херсонській області російські окупанти викрали двох людей, що охороняли порядок.
- Мер Херсона розповів, як постраждало місто під час обстрілів та вибухів. За його словами, вибуховою хвилею повибивало, за попередніми підрахунками, 1507 вікон.