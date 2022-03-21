Окупанти в Херсоні стріляли в мирних мітингувальників, є постраждалі (відео)

У Херсоні на мітингу окупанти відкрили вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсоні російські окупанти відкрили вогонь по мирних жителях, які 21 березня вийшли на мітинг проти окупації.

Відповідне відео опублікували в соціальних мережах.

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Українці, що мітингували на майдані Свободи, вийшли назустріч окупантам, продовжуючи кричати "Додому!".

З боку російських окупантів у натовп полетів предмет, схожий на гранату. Стався вибух. Одразу після цього люди масово почали тікати від російських військових, тоді окупанти відкрили вогонь у спину беззбройних херсонців.

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Перший заступник голови – керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські військові застосували проти мирних українців світлошумові гранати. Є потерпілі.

"Мирний мітинг у Херсоні сьогодні спробували розігнати силовим способом. Канонада у повітря, газ, світлозвукові гранати. Як мінімум одна людина була викрадена орками, є постраждалі. Найважчий випадок – у пенсіонера сильно пошкоджено ногу, втратив багато крові. Потерпілому одразу наклали джгут, викликали швидку, яка приїхала буквально за кілька хвилин, доставили до лікарні", – сказав він.

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Ситуація у Херсоні та області