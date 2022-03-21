Оккупанты в Херсоне стреляли в мирных митингующих, есть пострадавшие (видео)

В Херсоне на митинге оккупанты открыли огонь. Фото: коллаж "Сегодня"
В Херсоне российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям, которые 21 марта вышли на митинг против оккупации.
Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
Украинцы, митингующие на площади Свободы, вышли навстречу оккупантам, продолжая кричать "Домой!".
Со стороны российских оккупантов в толпу полетел предмет, похожий на гранату. Произошел взрыв. Митингующие массово начали бежать от российских военных, на что оккупанты открыли огонь в спину безоружных херсонцев.
Первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что российские военные задействовали против мирных украинцев светошумовые гранаты. Есть пострадавшие.
"Мирный митинг в Херсоне сегодня попытались разогнать силовым способом. Канонада в воздух, газ, светошумные гранаты. Как минимум один человек был похищен орками, есть пострадавшие. Самый трудный случай – у пенсионера сильно повреждена нога, потерял много крови. Пострадавшему сразу наложили жгут, вызвали скорую, которая приехала буквально через несколько минут, доставили в больницу", – сказал он.
Ситуация в Херсоне и области
- Вооруженные силы Украины 15 марта уничтожили технику российских военных, которую оккупанты стянули на аэродром в Чернобаевке под Херсоном.
- В Херсонской области российские военные расстреляли в автомобиле семью. Погибли пять человек, среди них двое детей. Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.
- В Херсонской области российские оккупанты похитили двух человек, охранявших порядок.
- Мэр Херсона рассказал, как пострадал город во время обстрелов и взрывов. По его словам, взрывной волной повыбивало, по предварительным подсчетам, 1507 окон.