Окупанти знищили ракетою будинок культури у Дергачові, де був гумштаб

Окупанти знищили будинок культури / Колаж "Сьогодні"

Російські військові знищили будинок культури у Дергачівську, де знаходився гуманітарний штаб. Окупанти нанесли по будівлі ракетний удар сьогодні вночі. Наразі місцева влада вирішує логістичні питання.

Про це повідомляє Дергачівський міська рада.

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"На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб. У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. Ми вирішуємо логістичні питання та обов'язково проінформуємо вас про подальші дії", – йдеться у повідомленні.

РФ готова завдати ракетних ударів з Чорного моря

Корабельне угруповання ворожого флоту РФ перебуває у готовності до завдання ракетних ударів.

"Корабельне угруповання флоту противника налічує (біля українських берегів. – Ред.) щонайменше 6 кораблів і 2 підводні човни, які перебувають у готовності до завдання ракетних ударів, тому що споряджені більш ніж півсотні крилатих ракет" , – йдеться у повідомленні.

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Крім того, за неділю, 8 травня, в зоні Оперативного командування "Південь" зірвано спробу противника вивести групу розвідки, взято полоненого. За добу російські окупанти втратили 51 солдата, 4 одиниці техніки та 9 повітряних цілей.

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