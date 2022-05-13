Оккупанты уничтожили ракетой дом культуры в Дергачеве, где был гумштаб

Оккупанты уничтожили дом культуры / Коллаж "Сегодня"

Российские военные уничтожили дом культуры в Дергачевске, где находился гуманитарный штаб. Оккупанты нанесли по зданию ракетный удар сегодня ночью. Сейчас местная власть решает логистические вопросы.

Об этом сообщает Дергачевский городской совет.

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"К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб. В этой связи сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", – говорится в сообщении.

РФ готова нанести ракетные удары с Черного моря

Корабельная группировка вражеского флота РФ находится в готовности к нанесению ракетных ударов.

"Корабельная группировка флота противника насчитывает (возле украинских берегов. – Ред.) по меньшей мере 6 кораблей и 2 подлодки, которые находятся в готовности к нанесению ракетных ударов, потому что снаряжены более чем полусотней крылатых ракет", – говорится в сообщении.

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Кроме того, за воскресенье, 8 мая, в зоне Оперативного командования "Юг" сорвана попытка противника вывести группу разведки, взят пленный. За сутки российские оккупанты потеряли 51 солдата, 4 единицы техники и 9 воздушных целей.

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