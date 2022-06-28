Окупанти вдарили "Ураганом" по людям, які набирали воду: є жертви (відео)

Черга по воду стала мішенню для російських терористів / Колаж "Сьогодні"
27 червня терористична держава Росія скоїла кілька злочинів проти людяності, не обмежившись ракетним ударом по торговому центру у Кременчуці . Стало відомо, що у Лисичанську окупанти обстріляли чергу мирних людей, які набирали воду.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" із посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
Що відомо
"Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони", – написав Гайдай.
За його даними, серед загиблих – 15-річний хлопець, серед поранених – хлопець 2008 року народження.
Обстановка
- 24 червня стало відомо, що Збройні сили України вирішили відвести наші війська від Сєвєродонецька .
- Станом на вечір 26 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові успішно відбили ворожі штурми у районах Долини, Курульки та Мазанівки. Також ворог намагається блокувати місто Лисичанськ.
- У планах у окупантів – оточити Лисичанськ.
- Сайт "Сьогодні" з'ясував, що буде з Лисичанськом після того, як наші війська відійшли від практично зруйнованого Сєвєродонецька.