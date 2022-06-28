Окупанти вдарили "Ураганом" по людям, які набирали воду: є жертви (відео)

Черга по воду стала мішенню для російських терористів / Колаж "Сьогодні"

27 червня терористична держава Росія скоїла кілька злочинів проти людяності, не обмежившись ракетним ударом по торговому центру у Кременчуці . Стало відомо, що у Лисичанську окупанти обстріляли чергу мирних людей, які набирали воду.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" із посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

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Що відомо

"Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони", – написав Гайдай.

За його даними, серед загиблих – 15-річний хлопець, серед поранених – хлопець 2008 року народження.

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