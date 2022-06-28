Оккупанты ударили "Ураганом" по людям, которые набирали воду: есть жертвы (видео)

Очередь за водой стала мишенью для российских террористов / Коллаж "Сегодня"
27 июня террористическое государство Россия совершило несколько преступлений против человечности, не ограничившись ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге. Стало известно, что в Лисичанске оккупанты обстреляли очередь мирных людей, которые набирали воду.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
Что известно
"По меньшей мере восемь погибших и более 20 раненых. Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", – написал Гайдай.
По его данным, среди погибших – 15-летний парень, среди раненых – парень 2008 года рождения.
Обстановка
- 24 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины решили отвести наши войска от Северодонецка.
- По состоянию на вечер 26 июня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки. Также враг пытается блокировать город Лисичанск.
- В планах у оккупантов – окружить Лисичанск.
- Сайт "Сегодня" выяснил, что будет с Лисичанском после того, как наши войска отошли от практически разрушенного Северодонецка.