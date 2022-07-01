Російська ракета влучила в багатоповерхівку під Одесою, є загиблі (відео)

Окупанти обстріляли Одеську область/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти потужно обстріляли Одеську область. Внаслідок удару є загиблі.

Про це повідомляє "Суспільне Одеса" з посиланням на ОК "Південь".

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"Під час повітряної тривоги на Одещині пролунав вибух. За інформацією ОК "Південь" є влучання російської ракети в області та загиблі. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук теж підтвердив влучання ракети.

"Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі. Подробиці – згодом", — йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали теж пишуть про прильоти.

"Повідомляють про прильоти в Одеській області. Попадання в житловий будинок і базу відпочинку. Є постраждалі. Людей витягують з-під завалів. Повідомляють про загиблих", — йдеться в повідомленні.

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Деякі Telegram-канали публікують відео, на яких люди благають про допомогу.

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Окупанти обстріляли Харків

Російські окупанти знову обстріляли Харків. У місті було чутно вибухи. Очевидці повідомляли про виліт ракет із Бєлгорода. На той час у місті була повітряна тривога.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти можуть повернутися на Зміїний. Також ми писали, що на Сумщині російські окупанти вбили двох людей.