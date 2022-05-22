Окупанти вдарили касетними снарядами по Миколаєву (відео)

Окупанти обстріляли Миколаїв/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують атакувати Україну. Цього разу вогнем накрили Миколаїв.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Сьогодні".

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За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, російські загарбники обстрілюють місто касетними снарядами. Чи є жертви внаслідок чергового злочину окупантів, наразі не відомо.

Окупанти вдарили ракетою по Самарі

У Дніпропетровській області росіяни вдарили ракетою по річці Самара. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"Орки розпочали "денацифікацію" української риби", — прокоментував Резніченко.

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