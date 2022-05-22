Оккупанты ударили кассетными снарядами по Николаеву (видео)

Оккупанты обстреляли Николаев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину. В этот раз огнем накрыли Николаев.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Сегодня".

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По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, российские захватчики обстреливают город кассетными снарядами. Есть ли жертвы в результате очередного преступления оккупантов, пока не известно.

Оккупанты ударили ракетой по Самаре

В Днепропетровской области россияне ударили ракетой по реке Самара. Происшествие обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", — прокомментировал Резниченко.

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