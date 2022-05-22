Из Мариуполя делают гетто — советник мэра о "нововведениях" оккупантов

На пропускную систему жалуются и сами россияне

Петр Андрющенко рассказал, что вытворяют российские захватчики в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты ввели пропускной режим в захваченном Марупольском районе. Это создает неудобства и самим россиянам. Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко ведущим Евгению Киселеву и Юлии Галушко в проекте FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

"Зачем пропускная система — мы пока не понимаем. если бы она перекрывала выезд из Маиуполя или въезд украинским гражданам, было бы понятно. Но она распространяется абсолютно на всех, даже россияне жалуются. Абсолютно непонятное происходит, но мы скоро все увидим, и поймем, что это что-то нехорошее", — сказал он.

Андрющенко отметил, что происходит и ротация военных, Мариуполь стараются полностью отрезать.

Реклама

"Вчера мы увидели, что город полностью закрывают, выехать из города или попастьв него становится невозможно. Закрываются все объездные, проселочные дороги. Кадыровцы начинают патрулирование. Мы смотрим за ротацией в точках филтрации и по блокпостам — "днровцев" убирают, ставят более серьезных военных. Явно наблюдаем изменение режима и усиленную консервацию. Город и раньше был похож на гетто, то сейчас они точно делают из него гетто в самом чистом виде", — сказал он.

Пропускная система в Мариуполе

Теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска – три дня, но он одноразовый, то есть воспользоваться им можно только один раз. Пропуск выдает оккупационная комендатура в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации. При этом очередь на получение пропуска уже расписана вперед на несколько недель.

Чтобы выехать из Мариуполя автомобилем, требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВД ДНР".

Реклама

Для передвижения по Мариупольскому району без въезда в сам Мариуполь также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в такие села, как Ялта или Урзуф, без пропуска невозможен.

Даже для того, чтобы передвигаться по самому Мариуполю между административными районами, также требуется пропуск на авто.

Читайте также: