Окупанти вдарили з артилерії по Херсонщині, загинув підліток

Окупанти обстріляли Херсонську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти влаштували обстріл у селі Нова Зоря Херсонської області. Внаслідок цього є двоє загиблих та розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Деталі

За даними слідства, 20 квітня 2022 року військовослужбовцями РФ здійснено артилерійський обстріл села Нова Зоря на Херсонщині.

Один із ворожих снарядів поцілив до будинку місцевого мешканця, у результаті чого загинув 16-річний підліток та чоловік. Також щонайменше одна людина отримала тяжкі поранення.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб.

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