Окупанти знову обстріляли торговий центр у Києві: є загиблий

У столиці окупанти обстріляли паркування. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що окупанти обстріляли паркування ТРЦ у Подільському районі столиці. Одна людина загинула, ще двох госпіталізували.

Про це міський голова написав у Telegram.

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"Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", – написав Кличко.

Також у поліції додали, що у Подільському районі столиці ворог здійснив мінометний обстріл по житловому кварталу. На місце негайно прибули рятувальники ДСНС, слідчо-оперативна група поліції та профільні служби.

Наразі відомо, що є постраждалі, інформація уточнюється. Поліцейські документують наслідки влучення ворожого снаряда.

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