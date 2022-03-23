Окупанти знову обстріляли торговий центр у Києві: є загиблий

У столиці окупанти обстріляли паркування. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що окупанти обстріляли паркування ТРЦ у Подільському районі столиці. Одна людина загинула, ще двох госпіталізували.
Про це міський голова написав у Telegram.
"Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", – написав Кличко.
Також у поліції додали, що у Подільському районі столиці ворог здійснив мінометний обстріл по житловому кварталу. На місце негайно прибули рятувальники ДСНС, слідчо-оперативна група поліції та профільні служби.
Наразі відомо, що є постраждалі, інформація уточнюється. Поліцейські документують наслідки влучення ворожого снаряда.
Ситуація у Києві
- В Оболонському районі Києва через обстріл російськими військовими загорілася вантажівка та дві будівлі. Через ворожий удар по житловому масиву одна людина загинула, а ще троє отримали поранення. Пожежу після обстрілу рятувальникам вдалося ліквідувати.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російським окупантам дуже страшно в Україні. На нашій території вони почуваються чужими, бояться смерті і тому невдовзі можуть піти з-під Києва.
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