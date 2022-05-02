Окупанти знову почали обстрілювати "Азовсталь" після евакуації людей

Російські окупанти знову штурмують "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У Маріуполі на "Азовсталі" відновилися обстріли з боку російських окупантів після того, як із заводу вдалося евакуювати 100 осіб.

Про це повідомив командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, передає "Громадське".

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Після періоду затишшя, яке дозволило евакуювати близько 100 осіб, "Азовсталь" у Маріуполі знову зазнав обстрілу 1 травня ввечері.

"Окупанти знову розпочали обстріл "Азовсталі", щойно завершилася евакуація частини українців", – заявив Шлега.

За його словами, російські окупанти використовували всі види зброї.

Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": Вперше два дні справжнього припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 1 травня, нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, це сталося після багатьох тижнів переговорів, багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків та пропозицій. Відповідне відеозвернення глава держави опублікував у Telegram-каналі.

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"Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", – заявив Зеленський.

За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на "Азовсталі" в Маріуполі. Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра, 2 травня, вранці.

"Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", – підкреслив президент.

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