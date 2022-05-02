Оккупанты снова начали обстреливать "Азовсталь" после эвакуации людей

Российские оккупанты снова штурмуют "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Мариуполе на "Азовстали" возобновились обстрелы со стороны российских оккупантов после того, как с завода удалось эвакуировать 100 человек.

Об этом сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, передает "Громадське".

Реклама

После периода затишья, которое позволило эвакуировать около 100 человек, "Азовсталь" в Мариуполе снова подвергся обстрелу 1 мая вечером.

"Оккупанты снова начали обстрел "Азовстали", как только завершилась эвакуация части украинцев", – заявил Шлега.

По его словам, российские оккупанты использовали все виды оружия.

Зеленский об эвакуации с "Азовстали": Впервые два дня настоящего прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 1 мая, наконец-то удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, это произошло после многих недель переговоров, многих попыток, разных встреч, звонков и предложений. Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в Telegram-канале.

Реклама

"Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня", – заявил Зеленский.

По его словам, удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно на "Азовстали" в Мариуполе. Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра, 2 мая, утром.

"Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", – подчеркнул президент.

Ранее мы писали: