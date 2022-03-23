Окупанти силою придушуватимуть протести українців на окупованих територіях — британська розвідка

Окупанти вирішили діяти по-іншому/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти спробують силою придушити протести мирного населення на захоплених територіях України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

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Мирне населення в окупованих Росією містах України продовжує протестувати проти окупантів.

"Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки що провалилися", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що Росія, ймовірно, відповість за свої невдачі насильницькими заходами і спробує придушити спротив українського населення.

Під Києвом окупанти обстріляли продовольчий склад

При обстрілі Броварського району Київської області згорів овочевий склад "Веги Тренд Інвест" і м'ясний склад "Вел Міт Інвест". Знищено десятки тонн продукції. Продовольства та об'єктів інфраструктури сумарно знищено на 600 млн гривень. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

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