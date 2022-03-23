Оккупанты силой будут подавлять протесты украинцев на оккупированных территориях — британская разведка

Оккупанты решили действовать по-другому/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты попытаются силой подавить протесты мирного населения на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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Мирное население в оккупированных Россией городах Украины продолжает протестовать против оккупантов.

"Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что Россия, вероятно, ответит за свои неудачи насильственными мерами и попытается подавить сопротивление украинского населения.

Под Киевом оккупанты обстреляли продовольственный склад

При обстреле Броварского района Киевской области сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Продовольствия и объектов инфраструктуры суммарно уничтожено на 600 млн. гривен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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