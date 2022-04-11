Окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину – Азов

РФ застосувала хімзброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з ворожого БПЛА.

Про це повідомляє окремий загін спеціального призначення "Азов".

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Повідомляється, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

НАТО піде на радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації.

За словами Шольца, Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну або хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.