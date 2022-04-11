Оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное ядовитое вещество – Азов

РФ применила химоружие/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА.
Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения "Азов".
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Сообщается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.
НАТО пойдет на радикальные меры в случае биологической и химической атак РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО готовит радикальные меры на случай биологической и химической атак со стороны Российской Федерации.
По словам Шольца, Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия решится применить биологическое или химическое оружие. Он призвал российских военных не делать этого.