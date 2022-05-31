Загарбники завдали підлий удар по Слов'янську, є загиблі та поранені

Ворог вдарив по Донецькій області/Фото: колаж: "Сьогодні"
Військові РФ вночі 31 травня завдали ракетний удар по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше троє осіб загинули, шестеро поранені.
Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.
Постраждала школа та не менше семи багатоповерхівок. Наразі проводяться рятувальні роботи.
Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити після їх завершення.
Голова ОВА наголосив, що "цей авіаудар – черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди".
"Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся – збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", – підкреслив він.
Обстріли Слов'янська
- Російські окупанти обстріляли Слов'янськ 9 травня. Ступінь пошкоджень від ударів ще з'ясовують. Влада просить мешканців міста не ігнорувати сигнали тривоги, а також не розміщувати у Мережі відео та фото обстрілів.
- Військові РФ обстріляли Слов'янський курорт. Розпочато кримінальне розслідування. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Так, 26 квітня збройні сили РФ здійснили авіаобстріл Слов'янська.
- Крім того, 22 квітня російські окупанти обстріляли Слов'янськ – мабуть, з використанням касетних бомб.
- Також 13 квітня російські військові завдали ракетний удар по селищу Черкаське під Слов'янськом. Поранення отримали не менше семи осіб.