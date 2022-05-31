Захватчики нанесли подлый удар по Славянску, есть погибшие и раненые

Враг ударил по Донецкой области. Фото: коллаж: "Сегодня"

Военные РФ ночью 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Реклама

Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы.

О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.

Реклама

Руководитель ОВА подчеркнул, что "этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди".

"В очередной раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь – сохраните свои жизни. Путин ведет войну на уничтожение украинцев", – подчеркнул он.

Реклама

Обстрелы Славянска