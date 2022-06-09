Окупанти вирішили випустити жителів Маріуполя на мінні поля – перехоплення СБУ

Окупанти в Маріуполі хочуть відправити цивільних на розмінування / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали новий термін: "розмінування природнім шляхом". СБУ стало відомо про ці жахливі наміри загарбників із перехоплених телефонних розмов.

Про таке повідомила пресслужба СБУ.

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В розмові військовослужбовець ФСБ РФ з позивним "Каспій" розповів своєму колезі про цинічні злочинні наміри.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", – сказав він.

Запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади:

"Тор" (співробітник ФСБ РФ. – Ред.) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать".

Механізм – тобто де утримувати і як годувати "робочу силу", щоб вона допомагала його кровожерливій "родине".

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В СБУ зазначили, что можуть "допомогти" окупантам тільки одним – знищувати їх якомога більше і швидше.

Раніше ми писали, що окупаційна влада Донецької області розпочала оцінку рівня пошкоджень у захопленому Маріуполі. Місцевих жителів планують виселити з уцілілих будинків. На пошук нового житла дають два тижні.

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Також повідомлялося, що у захопленому Маріуполі відбувається справжнє гуманітарне пекло. Місцеві жителі змушені виборювати гуманітарну допомогу через відсутність іншого джерела їжі.