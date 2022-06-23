Окупанти розгромили братську могилу захисників Миколаєва (фото)

Військові РФ вдарили по цвинтару Миколаєва. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти вкотре вдарили по Миколаєву. Цього разу вони обстріляли місцевий цвинтар – а саме братську могилу солдатів радянської армії. На щастя, поряд нікого не було і обійшлося без потерпілих.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час звільнення Миколаєва.
"Отакі справи. Після перемоги ми там усе полагодимо і наведемо порядок. А щодо іншого – думаю, коментарі зайві", – зазначив міський голова.
РФ обстріляла цвинтар у Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич
Ситуація у Миколаєві та Миколаївській області
- На Миколаївщині вночі окупанти обстріляли селище Березнегувате та село Новомиколаївка. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку.
- 22 червня російські війська запустили по Миколаєву сім ракет. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа на території приватного підприємства, де зберігалася олія.
- 17 червня вдарили ракетами по Миколаєву, постраждали мирні жителі
- 15 червня російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі дістали поранення.
- У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.
Раніше ми розповідали, що сьогодні, 23 червня, Миколаїв зазнав обстрілу з боку російських військових.