Окупанти розгромили братську могилу захисників Миколаєва (фото)

Військові РФ вдарили по цвинтару Миколаєва. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вкотре вдарили по Миколаєву. Цього разу вони обстріляли місцевий цвинтар – а саме братську могилу солдатів радянської армії. На щастя, поряд нікого не було і обійшлося без потерпілих.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Реклама

За його словами, нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час звільнення Миколаєва.

"Отакі справи. Після перемоги ми там усе полагодимо і наведемо порядок. А щодо іншого – думаю, коментарі зайві", – зазначив міський голова.

Реклама

РФ обстріляла цвинтар у Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич

Ситуація у Миколаєві та Миколаївській області

Раніше ми розповідали, що сьогодні, 23 червня, Миколаїв зазнав обстрілу з боку російських військових.