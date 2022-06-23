Оккупанты разгромили братскую могилу защитников Николаева (фото)

Военные РФ ударили по кладбищу Николаева. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Николаеву. В этот раз они обстреляли местное кладбище – а именно братскую могилу солдат советской армии. К счастью, рядом никого не было и обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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По его словам, недавно во время одного из обстрелов по городу россияне попали в братскую могилу солдат советской армии, погибших при освобождении Николаева.

"Такие дела. После победы мы там все починим и наведем порядок. А по поводу другого – думаю, комментарии лишние", – отметил городской голова.

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РФ обстреляла кладбище в Николаеве. Фото: Александр Сенкевич

Ситуация в Николаеве и Николаевской области

Ранее мы рассказывали, что сегодня, 23 июня, Николаев подвергся обстрелу со стороны российских военных.