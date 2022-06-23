Миколаєвом прокотилася серія потужних вибухів: що відбувається (оновлено)

Жителів міста просять йти в укриття та дотримуватись заходів безпеки

У Миколаєві чути вибухи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Миколаїв зазнав обстрілу з боку російських військових. Про це повідомив мера міста Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними", – написав він.

За його словами, у місті оголошено загрозу артилерійських обстрілів.

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Об 11:15 було офіційно оголошено про загрозу артилерійського обстрілу.

Об 11:24 у Миколаєві оголошено повітряну тривогу.

14:09 Оновлено. З території Херсонської області російські військові випустили по Миколаєву три крилаті ракети наземного базування. Попадання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються.

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На Одещині противник випустив 2 крилаті ракети, які вдало ліквідовані силами протиповітряної оборони.

Ситуація в Миколаївській області та Миколаєві