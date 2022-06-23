Миколаєвом прокотилася серія потужних вибухів: що відбувається (оновлено)

Сьогодні Миколаїв зазнав обстрілу з боку російських військових. Про це повідомив мера міста Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі.
"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними", – написав він.
За його словами, у місті оголошено загрозу артилерійських обстрілів.
Об 11:15 було офіційно оголошено про загрозу артилерійського обстрілу.
Об 11:24 у Миколаєві оголошено повітряну тривогу.
14:09 Оновлено. З території Херсонської області російські військові випустили по Миколаєву три крилаті ракети наземного базування. Попадання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються.
На Одещині противник випустив 2 крилаті ракети, які вдало ліквідовані силами протиповітряної оборони.
Ситуація в Миколаївській області та Миколаєві
- На Миколаївщині вночі окупанти обстріляли селище Березнегувате та село Новомиколаївка. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку.
- 22 червня російські війська запустили по Миколаєву сім ракет. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа на території приватного підприємства, де зберігалася олія.
- 17 червня вдарили ракетами по Миколаєву, постраждали мирні жителі
- 15 червня російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі дістали поранення.
- У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.