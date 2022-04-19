Окупанти провели псевдореферендум в одному з районів Запорізької області

Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти заявили, що нібито жителі Розівського району Запорізької області "проголосували" за приєднання до так званої "ДНР". Цей район скасовано згідно з реформою децентралізації в Україні, до нього входять одне селище та 25 сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

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Повідомляється, що неназвані та не визначені жителі селища Розівка нібито ухвалили рішення сьогодні, 19 квітня. Російські ЗМІ розповсюджують відео, на якому зафіксовано фейкове "одноголосне голосування".

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