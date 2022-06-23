Британська розвідка повідомила про провал спроби РФ оточити ЗСУ на Донбасі

Окупанти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська за останні три дні змогли просунутися у бік Лисичанська приблизно на 5 кілометрів завдяки резервам і потужній щільності вогню.

Про це повідомляє британська розвідка.

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"З 19 червня російські сили, найімовірніше, змогли просунутись на відстань понад 5 км у напрямку південних околиць Лисичанська. Деякі українські підрозділи відійшли, можливо, щоб уникнути оточення. Більші успіхи РФ на цьому напрямку, ймовірно, є наслідком нещодавнього підсилення підрозділів та високої концентрації вогневих засобів", – йдеться у повідомленні.

Хоча російські війська чинять більший тиск на виступ Лисичанськ – Сєвєродонецьк і їм вдається "повзуче" просування, плани про створення глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області поки що загальмувалися.

Раніше ми повідомляли, що британська розвідка повідомила про надзвичайне виснаження сил РФ на Донбасі.

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Також нагадаємо, британська розвідка розкрила топ проблем армії РФ на Донбасі.