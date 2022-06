Британська розвідка розкрила топ-проблем армії РФ на Донбасі

Російські військові деморалізовані, багато цілими ротами відмовляються воювати. Все це через величезні втрати особового складу, обмежені можливості для ротації підрозділів, погане матеріально-технічне забезпечення, проблеми з оплатою і бойовий стрес. Про це в Twitter повідомляє британська розвідка із посиланням на Міноборони.

