Британська розвідка розкрила топ-проблем армії РФ на Донбасі

Труднощі з моральним духом у російських військових настільки значні, що обмежують здатність досягати оперативних цілей

Окупанти деморалізовані / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові деморалізовані, багато цілими ротами відмовляються воювати. Все це через величезні втрати особового складу, обмежені можливості для ротації підрозділів, погане матеріально-технічне забезпечення, проблеми з оплатою і бойовий стрес. Про це в Twitter повідомляє британська розвідка із посиланням на Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/79ub72nmeH



#StandWithUkraine pic.twitter.com/1Wi6bfCmmh - Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 19, 2022

"В останні дні і Росія, і Україна продовжували вести потужні артилерійські обстріли напрямків на північ, схід та південь від Сєвєродонецького котла, але без змін на лінії фронту. Підрозділи з обох боків ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, відчувають зміни морального духу ", – пише британська розвідка.

Також у звіті наголошується, що моральний дух окупантів залишається особливо нестабільним. Продовжуються випадки відмови російських підрозділів від виконання наказів.

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Тим часом, російська влада намагається чинити юридичний тиск на військових, які не поділяють думки керівництва.

"Причини низького морального духу армії РФ включають ймовірне погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів, дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою", – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, багато російських військових різних рангів не розуміють цілей війни.

Окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ

СБУ перехопила телефонну розмову російського військового, яка розповіла про те, що багато його товаришів по службі загинули, решта відмовляються воювати. "У нас, бл*ь, дох*я хтось відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять чоловік... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... Усього тридцять чоловік з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш? " – розповів окупант.

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У СБУ нагадали росіянам, які бажають зберегти життя на війні, про "гарячу" телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських та російських номерів.