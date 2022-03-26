Окупанти викрали мера Славутича Юрія Фомічева

Військові РФ викрали мера Славутича / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зайшли до Славутичу Київської області та викрали мера міста Юрія Фомічева. Наразі невідомо, де знаходиться міський голова. Проте мерія продовжує працювати.

Про це повідомив голова Київської ОДА Олександр Павлюк.

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"За останньою інформацією, мер міста Юрій Фомічев викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", – написав він.

Тим часом, місцеві жителі масово виходять на акцію протесту проти російських окупантів. Росіяни відкрили вогонь у повітря та кидали світошумові гранати в натовп.

"Але жителі не розходяться, навпаки, їх стає більше. Люди розпочали рух до лікарні, яку захопили орки", – додав Павлюк.

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За попередньою інформацією, є перші постраждалі. У Мережі з'явилося відео, де показали людей із кров'ю на руках.

Фото KIEVMAP

Снайпери обстрілювали Славутич

У Славутичі людям заборонили пересуватися містом, бо у населеному пункті працюють снайпери. У МАГАТЕ стурбовані тим, що російські війська обстрілюють населений пункт, де мешкають співробітники ЧАЕС.

В українському регуляторі повідомили, що обстріли створюють загрозу будинкам та сім'ям працівників, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку Чорнобильської АЕС.