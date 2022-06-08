Окупанти перевдягаються у форму ЗСУ та тероризують українців

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У Херсонській області російські окупанти вигадали новий спосіб тероризувати місцевих жителів. Вони прикидаються українськими військовими та розпитують місцевих жителів. Про це повідомляє 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців у Telegram.

"На Херсонщині орки переодягаються в український однострій та запитують місцевих про те, де знаходяться їхні ж, російські, блокпости. Тих, хто розповідає, де саме, відвозять у невідомому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Жителів окупованих територій закликають бути пильними.

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