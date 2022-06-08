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Оккупанты переодеваются в форму ВСУ и терроризируют украинцев

Мария Николаенко
8 июня, 10:42
Жителей оккупированных территорий предупредили о коварстве россиян

Российские военніе прикидываются украинскими / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области российские оккупанты придумали новый способ терроризировать местных жителей. Они притворяются украинскими военными и расспрашивают местных жителей. Об этом сообщает 72 ОМБр им.Черных Запорожцев. Telegram.

"На Херсонщине орки переодеваются в украинский однострой и спрашивают местных о том, где находятся их же, российские, блок-посты. Тех, кто рассказывает, где именно, увозят в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Жителей оккупированных территорий призывают быть бдительными.

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