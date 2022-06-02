Окупанти відібрали бізнес у колаборанта в Мелітополі

Колаборант у Мелітополі скаржиться на окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти почали боротися за "владу". В чергового ставленика окупантів забирають бізнес. Реалії "російського світу" відчув на собі місцевий бізнесмен Тарас Генов, повідомляє РІА Мелітополь.

Ще недавно Генов збирав "загони Путіна" та погрожував "винищувати нацистів". Тепер же до нього прийшли росіяни з автоматами в руках, забрали ключі від підприємства Генова та поїхали.

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Як вважає сам Генов, його бізнес росіяни та колаборанти вирішили "віджати" за те, що він розповів про побори на комунальному підприємстві "Ритуал". З приходом до "влади" гауляйтера Галини Данильченко вартість поховань зросла в рази, після чого Генов почав записувати відеозвернення до неї з погрозами організувати під "військово-цивільною адміністрацією" пікет "загону Путіна".

Ритуальний бізнес у Мелітополі контролюють колаборанти Олександр Фалько та Сергій Золотарьов, прибуток бізнесмени ділять особисто з Данильченко. Генов заявив, що від нього вимагали спростування, а потім приїхали та забрали ключі у його підприємства.

"Оскільки вчора до мене приїхали люди з автоматами та в масках, намагалися пояснити, що я роблю неправильно. Спробували відібрати у мене роботу – забрали ключі від підприємства та сказали, що мені потім передзвонять. Але в результаті ніхто не передзвонив. І ситуація сьогодні у підвішеному стані", – поскаржився колаборант.

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