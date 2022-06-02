Оккупанты отняли бизнес у коллаборанта в Мелитополе

Коллаборант в Мелитополе жалуется на оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Мелитополе коллаборанты начали бороться за "власть". У очередного ставленника оккупантов отбирают бизнес. Реалии "русского мира" ощутил на себе местный бизнесмен Тарас Генов, сообщает издание РИА Мелитополь.

Еще недавно Генов собирал "отряды Путина" и угрожал "истреблять нацистов". Теперь же к нему пришли россияне автоматами в руках, забрали ключи от предприятия Генова и уехали.

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Как считает сам Генов, его бизнес россияне и коллаборанты решили "отжать" за то, что он рассказал о поборах на коммунальном предприятии "Ритуал". С приходом к "власти" гауляйтера Галины Данильченко стоимость захоронений выросла в разы, после чего Генов начал записывать видеообращения к ней с угрозами организовать под "военно-гражданской администрацией" пикет "отряда Путина".

Ритуальный бизнес в Мелитополе контролируют коллаборанты Александр Фалько и Сергей Золотарев, прибыль бизнесмены делят лично с Данильченко. Генов заявил, что от него потребовали опровержения, а затем приехали и забрали ключи от его предприятия.

"Поскольку вчера ко мне приехали люди с автоматами и в масках, пытались объяснить, что я делаю неправильно. Попробовали отобрать у меня работу – забрали ключи от предприятия и сказали, что мне потом перезвонят. Но в результате никто не перезвонил. И ситуация сегодня в подвешенном состоянии", – пожаловался коллаборант.

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