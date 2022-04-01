Окупанти обстріляли турбінобудівний завод у Харкові

Окупанти пошкодили корпуси та обладнання заводу / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли харківськепідприємство "Українські енергетичні машини" (раніше — "Турбоатом") вчора, 31 березня. Через атаку люди не постраждали.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Українські енергетичні машини" Віктор Суботін, пише "Суспільне".

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"Люди були на вулиці, сонце було. І коли почався обстріл, на щастя, вони були неподалік бомбосховища, тому всі встигли втекти. Обстріл тривав більше години. Били по площах, де розташований завод. Прилетіло не лише на нашу територію, а й до сусідів на ХЕМЗ та на проспект Московський", – сказав Віктор Суботін.

Окупанти пошкодили корпуси та обладнання. Тепер фахівці оцінюватимуть збитки.

"Безумовно, руйнування є, але, на щастя, всі живі. Все відновимо. Зараз цим займаємось. Наше завдання – зберегти людей", – сказав гендиректор заводу.

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З Харкова через війну виїхала третина мешканців

З Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення, розповів міський голова Ігор Терехов

"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні покинуло місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються", – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що, незважаючи на постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, в частині будинків є навіть гаряче водопостачання. Він розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми із електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.

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