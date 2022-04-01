Оккупанты обстреляли турбиностроительный завод в Харькове

Оккупанты повредили корпуса и оборудование завода / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли харьковскоепредприятие "Украинские энергетические машины" (ранее – "Турбоатом") вчера, 31 марта. Из-за атаки люди не пострадали.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Украинские энергетические машины" Виктор Субботин, пишет "Суспільне".

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"Люди были на улице, солнце было. И когда начался обстрел, к счастью, они были неподалеку от бомбоубежища, поэтому все успели скрыться. Обстрел длился больше часа. Били по площадям, где расположен завод. Прилетело не только на нашу территорию, но и к соседям на ХЭМЗ и на проспект Московский", – сказал Виктор Субботин.

Оккупанты повредили корпуса и оборудование. Теперь специалисты будут оценивать ущерб.

"Безусловно, разрушения есть, но, к счастью, все живы. Все восстановим. Сейчас этим занимаемся. Наша задача – сохранить людей", – сказал гендиректор завода.

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Из Харькова из-за войны выехала треть жителей

Из Харькова из-за боевых действий выехало около 30% населения, рассказал городской голова Игорь Терехов.

"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что очень многие харьковчане возвращаются", – сказал Терехов.

Мэр также отметил, что несмотря на постоянные обстрелы, коммунальные службы продолжают работать – вывозить мусор, подавать воду, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение. Он рассказал, что российские войска целенаправленно обстреливают трансформаторные подстанции, поэтому постоянно возникают проблемы с электричеством, ремонты приходится проводить под вражеским огнем.

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