Окупанти обстріляли три військові частини на Житомирщині

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Російські окупанти обстріляли Житомирщину, влучивши в три військові частини.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, зазначає кореспондентка "Сьогодні".

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Що відбулося

Як зазначив Віталій Бунечко, окупанти в одній із військових частин влучили в склади артозброєння.

Крім цього, постраждали двоє військовослужбовців.

У Житомирі ракета влучила в школу

4 березня в Житомирі з повітря обстріляли ліцей №25, який розташований у центрі міста. Було евакуйовано 5 людей.

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"Щойно було завдано ракетного чи бомбового удару по 25-й школі. Щодо жертв і постраждалих трохи пізніше. Фактично половину школи зруйновано. Тривають рятувальні роботи. Далі надамо наступну інформацію", – повідомив мер міста.

Нагадаємо, 26 березня мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що в місто через двох навідників влучила ворожа ракета, яка досягла військової цілі. Їх затримали.

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