Окупанти обстріляли ракетами житлові будинки на Полтавщині – ОВА

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів про обстріл в області / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові нанесли ракетні удари по Полтавській області. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житлові будинки.

Про це розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", – написав Лунін.

Він зазанчив, що працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу!" – додав Лунін.

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Окупанти обстріляли околицю Кривого Рогу

Російські окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу. Про це повідомляє Українська правда.

На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.

"Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка", — розповів виданню голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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