Оккупанты обстреляли ракетами жилые дома в Полтавской области – ОВА

Начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал об обстрелах в области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные нанесли ракетные удары по Полтавской области. В результате обстрелов повреждены инфраструктурный объект и жилые дома.

Об этом рассказал начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", – написал Лунин.

Он отметил, что работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

"Не постим никаких фото! Сохраняем спокойствие! И никогда, никогда не игнорируем воздушную тревогу!" – добавил Лунин.

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Оккупанты обстреляли окрестность Кривого Рога

Российские оккупанты совершили обстрел из реактивных систем залпового огня окрестности Кривого Рога. Об этом сообщает Украинская правда.

В начале суток 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.

"Обстреляли "Градами" выезд в Ингулец. Горит заправка", – рассказал изданию председатель ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.

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