Окупанти обстріляли з "Ураганів" два села на Дніпропетровщині: є жертви

Окупанти обстріляли територію області з "Ураганів" / Колаж "Сьогодні"

Ближче до ранку російські військові обстріляли Зеленодольську громаду сьогодні, 12 травня. Стріляли солдати з "Ураганів". Потрапили в Велику Костромку та Зеленодольськ, коли люди йшли на роботу. На території через обстріл є поранені та вбиті.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Окупанти зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Ніч більш-менш. На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду – з "Ураганів". Потрапили по Великій Костромці та Зеленодольську. Били якраз тоді, коли люди йшли на роботу. Один загиблий, один поранений. Зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

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Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.

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