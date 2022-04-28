Окупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область – люди залишилися без світла та газу

Російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 квітня, російські окупанти обстріляли з "Градів" село Велика Костромка Дніпропетровської області. Внаслідок цього є загиблий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"20:23. Окупанти з "Градів" обстріляли Велику Костромку. Пошкоджено кілька житлових будинків. Загинув 71-річний чоловік", – розповів Резніченко.

Він додав, що через обстріл село частково залишилося без світла та газу.

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